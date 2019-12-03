Курс валют 3 грудня: ціна долара впала. євро дещо додав
На вівторок, 3 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська додала.
Відповідно до даних НБУ, 3 грудня один американський долар коштуватиме 23,96 гривні.
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Зауважимо, що це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подорожчав – додав 8 копійок, якщо порівнювати, з курсом на понеділок, 2 грудня.
Таким чином, у вівторок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 26,41 гривні.
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