Курс валют 3 грудня: ціна долара впала. євро дещо додав

На вівторок, 3 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська додала.

Відповідно до даних НБУ, 3 грудня один американський долар коштуватиме 23,96 гривні.

Зауважимо, що це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подорожчав – додав 8 копійок, якщо порівнювати, з курсом на понеділок, 2 грудня.

Таким чином, у вівторок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 26,41 гривні.