Курс валют на 4 березня: гривня продовжує падати

На середу, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Ціни обидвох валют продовжують зростати.

За прогнозами НБУ, у середу, 4 березня, за один американський долар потрібно віддати 24 гривні 94 копійки. А це на 13 копійок більше, ніж було у порівнянні з курсом за вівторок, 3 березня.

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Протягом останніх днів курс долара то зростав, то падав. За останні два тижні долар встиг щонайменше 4 рази здорожчати та тричі подешевшати. Однак поточного рівня долар добрався вперше за 3 тижні. Раніше він тримався на рівні 24,45 – 24,65 гривні.

Водночас європейська валюта теж подорожчала. Та у порівнянні з попереднім банківським днем – 3 березня – коштує на 9 копійок більше. За одне євро потрібно викласти 27 гривень 69 копійок.

Різкий стрибок у вартості головної валюти ЄС стався 3 березня – на 62 копійки, у попередні ж 5 днів валюта дорожчала поступово (загалом на 52 копійки).



Прогноз курсу долара/ Інфографіка 24 каналу