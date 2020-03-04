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      Курс валют на 4 березня: гривня продовжує падати

      - Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 4 березня / gettyimages.com

      На середу, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Ціни обидвох валют продовжують зростати.

      За прогнозами НБУ, у середу, 4 березня, за один американський долар потрібно віддати 24 гривні 94 копійки. А це на 13 копійок більше, ніж було у порівнянні з курсом за вівторок, 3 березня.

      Зверніть увагу: Як коронавірус вплине на курс валют в Україні

      Протягом останніх днів курс долара то зростав, то падав. За останні два тижні долар встиг щонайменше 4 рази здорожчати та тричі подешевшати. Однак поточного рівня долар добрався вперше за 3 тижні. Раніше він тримався на рівні 24,45 – 24,65 гривні.

      Водночас європейська валюта теж подорожчала. Та у порівнянні з попереднім банківським днем – 3 березня – коштує на 9 копійок більше. За одне євро потрібно викласти 27 гривень 69 копійок.

      Різкий стрибок у вартості головної валюти ЄС стався 3 березня – на 62 копійки, у попередні ж 5 днів валюта дорожчала поступово (загалом на 52 копійки).

      курс валют гривня долар євро
      Прогноз курсу долара/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Євро
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