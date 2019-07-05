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      Курс валют на 5 липня: гривня стрибком додала у ціні щодо євро та долара

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 5 липня 2019
      Курс валют НБУ на 5 липня / GettyImages

      На п'ятницю, 5 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти стрімко впали у ціні щодо українських грошей.

      Згідно з даними, опублікованими на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем "зелений" втратив у ціні 17 копійок.

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      Тож у п'ятницю, 5 липня, вартість долара становитиме 25 гривень 87 копійок.

      Відносно євро гривня теж суттєво укріпила свої позиції – європейська валюта здешевшала ще на 21 копійку.

      Купити євро 5 липня можна буде за 29 гривень 21 копійку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
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