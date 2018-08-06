Курс валют на 6 серпня: долар подорожчав, євро не відстає
На понеділок, 6 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 6 серпня ціна американського долара становитиме 27,09 гривні.
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Зауважимо, що це на 8 копійок дорожче, аніж попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 3 серпня, не так суттєво – лише плюс три копійки.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,4 гривні.
Джерело: 24 канал
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