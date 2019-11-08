Курс валют на 8 листопада: долар і євро різко подешевшали

На п'ятницю, 8 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти суттєво втратили у ціні.

Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 8 листопада ціна американського долара становитиме 24 гривні 52 копійки. Цікаво: Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року Це на 13 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 7 листопада. Головна валюта Євросоюзу також втратила у ціні щодо гривні, але суттєвіше – 18 копійок. Відтак, у п'ятницю за один євро доведеться віддати 27 гривень 16 копійок.