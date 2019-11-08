Курс валют на 8 листопада: долар і євро різко подешевшали
На п'ятницю, 8 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти суттєво втратили у ціні.
Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 8 листопада ціна американського долара становитиме 24 гривні 52 копійки.
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Це на 13 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 7 листопада.
Головна валюта Євросоюзу також втратила у ціні щодо гривні, але суттєвіше – 18 копійок.
Відтак, у п'ятницю за один євро доведеться віддати 27 гривень 16 копійок.
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