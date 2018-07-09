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Курс валют на 9 липня: долар та євро подешевшали

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Курс валют НБУ на 9 липня: долар та євро подешевшали
Курс валют НБУ на 9 липня: долар та євро подешевшали / irna.ir

На понеділок, 9 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська та американська валюти синхронно подешевшали.

Як інформує на своєму офіційному сайті Нацбанк, 9 липня ціна американського долара становитиме 26 гривень 31 копійку.

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Зазначимо, що це на 11 копійок менше у порівнянні із попереднім банківським днем.

Своєю чергою, євро подешевшав на 9 копійок, якщо порівнювати із курсом на 6 липня.

Його ціна 9 липня становитиме 30 гривень 85 копійок.

Теги: Новини України Валюта Гривня Курси валют Долар-Гривня євро Долар
Джерело: 24 канал
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