Курс валют на 9 липня: долар та євро подешевшали
На понеділок, 9 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська та американська валюти синхронно подешевшали.
Як інформує на своєму офіційному сайті Нацбанк, 9 липня ціна американського долара становитиме 26 гривень 31 копійку.
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Зазначимо, що це на 11 копійок менше у порівнянні із попереднім банківським днем.
Своєю чергою, євро подешевшав на 9 копійок, якщо порівнювати із курсом на 6 липня.
Його ціна 9 липня становитиме 30 гривень 85 копійок.
Джерело: 24 канал
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