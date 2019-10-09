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      Курс валют на 9 жовтня: євро та долар знову втрачають у ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 9 жовтня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 9 жовтня / Getty Images

      На середу, 9 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 9 жовтня ціна одного американського долара становитиме 24,71 гривні.

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      Зауважимо, що це на 16 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подешевшав, проте дещо суттєвіше – мінус 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 8 жовтня.

      Таким чином, у середу ціна євро становитиме 27,14 гривні.

      blog_ava
      Мендель вибачилася за неправильне написання назви столиці
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші Курси валют Валюта Долар-Гривня Гривня НБУ Євро Долар
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