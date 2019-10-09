Курс валют на 9 жовтня: євро та долар знову втрачають у ціні
На середу, 9 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 9 жовтня ціна одного американського долара становитиме 24,71 гривні.
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Зауважимо, що це на 16 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав, проте дещо суттєвіше – мінус 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 8 жовтня.
Таким чином, у середу ціна євро становитиме 27,14 гривні.
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