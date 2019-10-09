Курс валют на 9 жовтня: євро та долар знову втрачають у ціні

Яким буде курс валют від НБУ на 9 жовтня / Getty Images

На середу, 9 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.