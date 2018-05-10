Курс валют на 10 травня: євро продовжує падати у ціні

На четвер, 10 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти здешевіли.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, на четвер, 10 травня, вартість американської валюти становить 26 гривень 21 копійок.

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Відтак, долар подешевшав на 8 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

У свою чергу європейська валюта здешевіла значно більше, втративши відразу 17 копійок. Так, 10 травня вартість 1 євро становить 31 гривню 12 копійок.

Нагадаємо, що ще у понеділок, 7 травня, євро коштував 31 гривню 48 копійок.