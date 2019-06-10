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      Курс валют на 10 червня: долар та євро знову впали у ціні

      24 Читать новость на русском
      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 10 червня 2019
      Курс валют НБУ на 10 червня / gettyimages.com

      На понеділок, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили у ціні.

      Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар здешевшав на 20 копійок у порівняння із попереднім банківським днем. 

      Читайте також: Гривня повільно падатиме до 2022 року: прогноз Кабміну

      Відтак, 6 червня "зелений" коштуватиме 26 гривень 59 копійок

      Європейська валюта втратила у ціні 20 копійок. За неї доведеться викласти 29 гривень 98 копійок

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Євро Долар НБУ Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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