Курс валют на 10 червня: долар та євро знову впали у ціні

На понеділок, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили у ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар здешевшав на 20 копійок у порівняння із попереднім банківським днем.

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Відтак, 6 червня "зелений" коштуватиме 26 гривень 59 копійок.

Європейська валюта втратила у ціні 20 копійок. За неї доведеться викласти 29 гривень 98 копійок.