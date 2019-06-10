Курс валют на 10 червня: долар та євро знову впали у ціні
На понеділок, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили у ціні.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар здешевшав на 20 копійок у порівняння із попереднім банківським днем.
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Відтак, 6 червня "зелений" коштуватиме 26 гривень 59 копійок.
Європейська валюта втратила у ціні 20 копійок. За неї доведеться викласти 29 гривень 98 копійок.
Джерело: 24 канал
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