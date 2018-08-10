Курс валют на 10 серпня: долар і євро суттєво здорожчали

На п'ятницю, 10 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні.

За офіційними даними Національного банку України, 10 серпня американська валюта додала в ціні 15 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Тож у п’ятницю курс долара становить 27 гривень 11 копійок.

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Водночас європейська валюта ще більше додала в ціні – цілих 19 копійок. Так, 10 серпня вартість євро становить 31 гривню 43 копійки.