Курс валют на 10 жовтня: долар і євро вкотре втратили позиції

На четвер, 10 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 10 жовтня за один американський долар доведеться викласти 24,7 гривні.

Це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на середу, 9 жовтня.

У четвер ціна євро становитиме 27,12 гривні.