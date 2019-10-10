Курс валют на 10 жовтня: долар і євро вкотре втратили позиції
На четвер, 10 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 10 жовтня за один американський долар доведеться викласти 24,7 гривні.
Це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.
Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на середу, 9 жовтня.
У четвер ціна євро становитиме 27,12 гривні.
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