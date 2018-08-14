Курс валют на 14 серпня: долар суттєво піднявся, євро продовжує втрачати в ціні

На вівторок, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар продовжує суттєво додавати в ціні, а ось євро дещо втрачає позиції.

Згідно з офіційними даними НБУ, у вівторок, 14 серпня, долар підніметься відразу на 10 копійок у порівнянні із курсом за 13 серпня. Читайте також: Стрибки долара та євро: чому не варто панікувати через курс валют Так, його вартість становитиме 27 гривень 34 копійки. Своєю чергою, курс євро 14 серпня становитиме 31 гривню 18 копійок. Це – на 3 копійки менше у порівнянні з попереднім банківським днем.