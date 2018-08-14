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Курс валют на 14 серпня: долар суттєво піднявся, євро продовжує втрачати в ціні

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Курс валют НБУ на 14 серпня
Курс валют НБУ на 14 серпня / hacked.com/

На вівторок, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар продовжує суттєво додавати в ціні, а ось євро дещо втрачає позиції.

Згідно з офіційними даними НБУ, у вівторок, 14 серпня, долар підніметься відразу на 10 копійок у порівнянні із курсом за 13 серпня.

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Так, його вартість становитиме 27 гривень 34 копійки.

Своєю чергою, курс євро 14 серпня становитиме 31 гривню 18 копійок.

Це – на 3 копійки менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 канал
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