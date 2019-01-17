Курс валют на 17 січня: валюта різко подешевшала
На четвер, 17 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта значно втратили у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 17 січня ціна американського долара становитиме 28 гривень 1 копійку.
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Зауважимо, що це на 16 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він здешевшав аж на 28 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу.
Відтак, у четвер головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 90 копійок.
Джерело: 24 канал
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