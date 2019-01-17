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      Курс валют на 17 січня: валюта різко подешевшала

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      Курс валют НБУ на сьогодні 17.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 17 січня / forex-review.biz

      На четвер, 17 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта значно втратили у ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 17 січня ціна американського долара становитиме 28 гривень 1 копійку.

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      Зауважимо, що це на 16 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він здешевшав аж на 28 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу.

      Відтак, у четвер головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 90 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Гривня Долар-Гривня Долар НБУ
      Джерело: 24 канал
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