Курс валют на 17 січня: валюта різко подешевшала

На четвер, 17 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта значно втратили у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 17 січня ціна американського долара становитиме 28 гривень 1 копійку. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Зауважимо, що це на 16 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він здешевшав аж на 28 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу. Відтак, у четвер головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 90 копійок.