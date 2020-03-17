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      Курс валют на 17 березня: євро і долар здорожчали аж на пів гривні

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      Курс валют НБУ на 17 березня / 24 Канал

      На вівторок, 17 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Так, за день і долар, і євро виросли на цілих 50 копійок, тобто пів гривні.

      У порівнянні з попереднім банківським днем, згідно з даними сайту НБУ, "зелений" подорожчав на 51 копійку. 17 березня за один долар треба заплатити 26 гривень 52 копійки. Зауважимо, що ще 12 березня його вартість становила лише 25 гривень 62 копійки.

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      На стільки ж здорожчало і євро і коштує 29 гривень 52 копійки за одне євро.

      Що відомо про падіння курсу гривні?На початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні, а за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. Валюта суттєво почала дорожчати починаючи з 25 лютого на тлі епідемії коронавірусу.

      Тепер же в обмінниках пропонують курс у понад 26 гривень за долар (купівля – продаж). Євро, зі свого боку, зріс до понад 29 гривень за одиницю. Востаннє такими показниками валюта відзначалася у серпні 2019 року.

      Курс євро і долара
      Середньорічний курс гривні щодо долара у 2019 році / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Долар Долар-Гривня Євро
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