Курс валют на 18 травня: долар впав, а євро зросло

На п'ятницю, 18 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта дещо здешевіла, а європейська здорожчала.

За інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 2 копійки. Тож у п’ятницю вартість американської валюти становить 26 гривень 18 копійок.

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Тим часом європейська валюта додала в ціні 3 копійки. Так, 18 травня 1 євро можна придбати за 30 гривень 91 копійку.