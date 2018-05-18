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Курс валют на 18 травня: долар впав, а євро зросло

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Курс валют НБУ на 18 травня
Курс валют НБУ на 18 травня / euroexchangeratenews.co.uk

На п'ятницю, 18 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта дещо здешевіла, а європейська здорожчала.

За інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 2 копійки. Тож у п’ятницю вартість американської валюти становить 26 гривень 18 копійок.

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Тим часом європейська валюта додала в ціні 3 копійки. Так, 18 травня 1 євро можна придбати за 30 гривень 91 копійку.

Теги: Новини України Валюта НБУ Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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