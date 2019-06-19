Курс валют на 19 червня: долар та євро подешевшали
На середу, 19 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта подешевшала на 4 копійки. Тож у середу долар коштує 26 гривень 38 копійок.
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Водночас європейська валюта втратила в ціні 24 копійки. Так, 1 євро коштує 29 гривень 52 копійки.
Джерело: 24 канал
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