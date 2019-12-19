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      Курс валют на 19 грудня: долар і євро трохи здешевшали

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      Курс валют на 19 грудня в Україні / pexels.com

      На четвер, 19 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська і європейська валюти дещо впали у ціні.

      Долар США здешевшав на 5 копійок і коштує 23,41 гривень. Це – найнижчий показник за 4 останні роки. Востаннє на такому низькому рівні долар був 13 січня 2016 року, коли "зелений" коштував 23,26 гривень.

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      Євро здешевшав на 17 копійок і становить 26,02 гривень.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.


      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України НБУ Долар Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Євро
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