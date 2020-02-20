Курс валют на 20 лютого: гривня падає

На четвер, 20 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Так, гривня дещо послабшала щодо обох іноземних валют.

Згідно з даними на сайті НБУ, вартість долара у четвер становитиме 24 гривні 53 копійки. Це на 9 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

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Зазначимо, що до цього дня долар дешевшав, потім утримував такі свої позиції, а тепер знову поповз угору.

Водночас європейська валюта додала в ціні 5 копійок, порівняно з попереднім днем. Тож у четвер вартість 1 євро становитиме 26 гривень 48 копійок.

Додамо, що в середині зимі і досі євро здебільшого дешевшало, а тепер трохи додає в ціні.

Чому долар стрибає

Курс гривні в Україні на сьогодні гнучкий. Це означає, що НБУ не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завдання НБУ – досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, НБУ пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Статистика курсу гривні до долара за останні 13 років / Інфографіка 24 каналу