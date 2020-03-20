Курс валют на 20 березня: євро коштує більш як 30 гривень

На п'ятницю, 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Гривня продовжує відчутно знецінюватися щодо обох західних валют, а щодо євро навіть піднялася вище за психологічну позначку у 30 гривень.

За даними національного регулятора, наприкінці тижня вартість американського долара становитиме 27 гривень 80 копійок.

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Таким чином офіційна ціна одного "вічнозеленого" за добу зросла одразу на 53 копійки. Загалом за два тижні гривня щодо долара знецінилася на понад 3 гривні.

Разом з тим офіційний курс наближається до вартості валюти на готівковому ринку. На міжбанку долар 20 березня буде у межах 27,81 – 27,88 гривні. В обмінниках за долар доведеться заплатити 28 гривень 11 копійок, продати – за 27 гривень 88 копійок.

Тим часом євро здолав психологічну позначку у 30 гривень. У п'ятницю за нього доведеться заплатити 30 гривень 9 копійок.

Загалом за добу головна валюта Євросоюзу здорожчала на 30 копійок, за два тижні – на понад 3 гривні 30 копійок.

На міжбанку євро коливатиметься у межах 30 – 30,08 гривні. В обмінниках курс зовсім близький до офіційного: 30 гривень 11 копійок купівля, 29 гривень 44 копійки – продаж.

Чому офіційний курс відрізнявся від курсу в обмінниках?Усе через обмеження, введені у межах карантину через коронавірус. Через це виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу