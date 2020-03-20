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      Курс валют на 20 березня: євро коштує більш як 30 гривень

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      Курс валют НБУ на 20 березня / 24 канал

      На п'ятницю, 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Гривня продовжує відчутно знецінюватися щодо обох західних валют, а щодо євро навіть піднялася вище за психологічну позначку у 30 гривень.

      За даними національного регулятора, наприкінці тижня вартість американського долара становитиме 27 гривень 80 копійок.

      Зверніть увагу Валютні обмеження через карантин: чому не варто панікувати

      Таким чином офіційна ціна одного "вічнозеленого" за добу зросла одразу на 53 копійки. Загалом за два тижні гривня щодо долара знецінилася на понад 3 гривні.

      Разом з тим офіційний курс наближається до вартості валюти на готівковому ринку. На міжбанку долар 20 березня буде у межах 27,81 – 27,88 гривні. В обмінниках за долар доведеться заплатити 28 гривень 11 копійок, продати – за 27 гривень 88 копійок.

      Тим часом євро здолав психологічну позначку у 30 гривень. У п'ятницю за нього доведеться заплатити 30 гривень 9 копійок.

      Загалом за добу головна валюта Євросоюзу здорожчала на 30 копійок, за два тижні – на понад 3 гривні 30 копійок.

      На міжбанку євро коливатиметься у межах 30 – 30,08 гривні. В обмінниках курс зовсім близький до офіційного: 30 гривень 11 копійок купівля, 29 гривень 44 копійки – продаж.

      Чому офіційний курс відрізнявся від курсу в обмінниках?Усе через обмеження, введені у межах карантину через коронавірус. Через це виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко.

      гривня-долар, середньорічний курс
      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

      Наслідки коронавірусу: які галузі в Україні очікує економічна криза
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Валюта Курси валют Долар
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