Курс валют на 22 серпня: євро суттєво подорожчало
На середу, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта втримала цінову позицію, натомість євро значно додав у ціні.
На офіційному сайті НБУ повідомляється, що 22 серпня ціна американського долара становитиме 27 гривень 70 копійок.
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Щодо євро, то він значно зріс у ціні, у порівнянні з курсом попереднього банківського дня, додавши 24 копійки.
Таким чином європейська валюта тепер коштуватиме 31 гривню 87 копійок.
Джерело: 24 Канал
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