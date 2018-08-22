Курс валют на 22 серпня: євро суттєво подорожчало

На середу, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта втримала цінову позицію, натомість євро значно додав у ціні.

На офіційному сайті НБУ повідомляється, що 22 серпня ціна американського долара становитиме 27 гривень 70 копійок. Читайте також: Чому обвалилася гривня: пояснення Нацбанку Щодо євро, то він значно зріс у ціні, у порівнянні з курсом попереднього банківського дня, додавши 24 копійки. Таким чином європейська валюта тепер коштуватиме 31 гривню 87 копійок.