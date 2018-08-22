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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Курс валют на 22 серпня: євро суттєво подорожчало

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Курс валют НБУ на 22 серпня:
Курс валют НБУ на 22 серпня: / flickr.com

На середу, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта втримала цінову позицію, натомість євро значно додав у ціні.

На офіційному сайті НБУ повідомляється, що 22 серпня ціна американського долара становитиме 27 гривень 70 копійок.

Читайте також: Чому обвалилася гривня: пояснення Нацбанку

Щодо євро, то він значно зріс у ціні, у порівнянні з курсом попереднього банківського дня, додавши 24 копійки. 

Таким чином європейська валюта тепер коштуватиме 31 гривню 87 копійок.

Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня євро Долар
Джерело: 24 Канал
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