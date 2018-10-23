На вівторок, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як і американська, так і європейська валюти впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 23 жовтня ціна американського долара становитиме 28,08 гривні. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Зауважимо, що це на 10 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подешевшав. Якщо порівнювати з курсом на понеділок, його ціна стала меншою на 4 копійки. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,28 гривні.