Курс валют на 23 жовтня: долар і євро дешевшають
На вівторок, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як і американська, так і європейська валюти впали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 23 жовтня ціна американського долара становитиме 28,08 гривні.
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Зауважимо, що це на 10 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав. Якщо порівнювати з курсом на понеділок, його ціна стала меншою на 4 копійки.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,28 гривні.
Джерело: 24 канал
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