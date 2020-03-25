Курс валют на 25 березня: долар та євро нарешті дешевшають

На середу, 25 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта знов дещо зміцнилася та припинила падіння. Долар подешевшав майже на 35 копійок, однак євро не хоче падати у ціні.

За ​даними національного регулятора, 25 березня американський долар подешевшав і тепер коштує 27 гривень 77 копійок. А це на 34 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

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Євро також зменшився у ціні, однак не так суттєво, як долар. 25 березня один євро коштує 30 гривень і 10 копійок. Зауважимо, що ще вчора, 24 березня, його вартість становила на 14 копійок більше – 30 гривень і 24 копійки.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – у межах 27,92 – 27,99 гривні;

євро – у межах 30,12 – 30,19 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках за долар доведеться заплатити 27 гривень 97 копійок, а продати – за 28 гривень 13 копійок.

Курс євро в обмінниках: 29 гривень 73 копійки купівля, 30 гривень 15 копійок – продаж.

Чому курс валют коливається?Епідемія коронавірусу відчутно позначилася на економіці України й в економічному плані зачепила чи не кожного українця. Так, з початку березня долар здорожчав на понад 3 гривні та не припиняє збільшуватися у ціні.



Загалом коливання долара та євро розпочалися 25 лютого. Тоді на ситуацію вплинуло поширення коронавірусу у світі – виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу