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Курс валют на 25 липня: долар і євро суттєво подорожчали

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Курс валют НБУ на 25 липня: долар і євро суттєво додали у ціни
Курс валют НБУ на 25 липня: долар і євро суттєво додали у ціни / unsplash.com

На середу, 25 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейські валюти додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 25 липня ціна американського долара становитиме 26,58 гривні.

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Зауважимо, що це на 14 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він подорожчав на стільки ж, тобто також плюс 14 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 24 липня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,12 гривні.

Теги: Новини України НБУ Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 канал
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