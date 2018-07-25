Курс валют на 25 липня: долар і євро суттєво подорожчали
На середу, 25 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейські валюти додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 25 липня ціна американського долара становитиме 26,58 гривні.
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Зауважимо, що це на 14 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він подорожчав на стільки ж, тобто також плюс 14 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 24 липня.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,12 гривні.