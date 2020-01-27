Курс валют на 27 січня: гривня суттєво зміцнилась

На понеділок, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти відчутно подешевшали.

За прогнозом НБУ, 27 січня американська валюта коштуватиме 24 гривні 33 копійки. А це на 19 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня.

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Дешевшою стане і європейська валюта. За одне євро 27 січня потрібно віддати 26 гривень 84 копійки. Тобто на 35 копійок менше, ніж 24 січня.

Що відомо про зміни курсу валют

Наприкінці 2019 року НБУ встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят.

Однак після них іноземна валюта почала дорожчати. Від початку нового року долар виріс у ціні на 63 копійки, а євро – на 44 копійки.

У Нацбанку запевняють: загроз для падіння вартості гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і у 2020 році.

Відповідно до прогнозів Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за долар.

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Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу