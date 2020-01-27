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      Курс валют на 27 січня: гривня суттєво зміцнилась

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      Курс валют НБУ на 27 січня / pexels.com

      На понеділок, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти відчутно подешевшали.

      За прогнозом НБУ, 27 січня американська валюта коштуватиме 24 гривні 33 копійки. А це на 19 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня.

      Читайте також: У яких валютах Україна зберігає свої резерви: цікаві дані

      Дешевшою стане і європейська валюта. За одне євро 27 січня потрібно віддати 26 гривень 84 копійки. Тобто на 35 копійок менше, ніж 24 січня.

      Що відомо про зміни курсу валют

      • Наприкінці 2019 року НБУ встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят.
      • Однак після них іноземна валюта почала дорожчати. Від початку нового року долар виріс у ціні на 63 копійки, а євро – на 44 копійки.
      • У Нацбанку запевняють: загроз для падіння вартості гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і у 2020 році.
      • Відповідно до прогнозів Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році  становитиме приблизно 27 гривень за долар.

      Зверніть увагу: Справа на 7,6 мільярда гривень: олігарх Коломойський виграв суд проти НБУ і "Приватбанку"

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      Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України НБУ Гривня Курси валют Валюта Долар-Гривня Євро Долар
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