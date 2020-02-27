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      Курс валют на 27 лютого: долар і євро суттєво додали в ціні

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      Яким буде курс валют від НБУ 27 лютого / 24 канал

      На четвер, 27 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, гривня знову почала знецінюватись.

      Яким буде курс долара до гривні

      Як повідомляє пресслужба НБУ на своєму офіційному сайті, 27 лютого один американський долар коштуватиме 24,65 гривні. Це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – у середу, 26 лютого. Цікаво, що тоді також долар подорожчав із 24,5 гривні до 24,53 гривні.

      Радмио ознайомитися! Як зміцнення гривні вплинуло на розвиток української економіки: пояснення НБУ

      Зауважимо, що долар почав дорожчати з 25 лютого. До цього було його тривале падіння з певними коливаннями, і він знецінився до рівня у 24,45 гривні. Щоправда, ще на початку року долар мінімально коштував 23,68 гривні, а потім зріс до щонайбільше 25,08 гривні за одиницю.

      Яким буде курс євро до гривні

      Ситуація з євро є дуже подібною до коливань долара. Якщо порівнювати з курсом на 26 лютого, гривня до євро також знецінилася. Таким чином, європейська валюта подорожчала аж на 20 копійок, і тепер коштуватиме 26,8 гривні за одиницю. Євро дорожчав і попереднього банківського дня – з 26,51 до 26,6 гривні за одиницю.

      Від початку нового року вартість євро було на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Потім європейська валюта подолала позначку у 27 гривень і протягом певного часу лише зміцнювалася, досягнувши показника у 27,75 гривень. Але 5 лютого почала падати, і 24 числа коштувала 24,41 гривні за одиницю – це мінімальне значення упродовж цього періоду. Тепер, як бачимо, євро знову почав зміцнюватися.

      Зверніть увагу! У "тіні" перебуває майже чверть ВВП України: інфографіка

      Чому гривня падала на початку 2020-го

      Як розповів у коментарі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, через низку факторів сезонне падіння гривні відбулося не в листопаді – грудні, а в січні 2020 року.

      У попередні роки завжди падіння гривні припадало на листопад – грудень – січень. У 2019 році це не відбулося. Через гарний врожай заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин є дуже низькими. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,
      – зауважив експерт.

      За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, курс гривні на початку 2020 року почав падати через те, що імпорт переважав над експортом. Крім цього, можна було побачити активність компаній щодо сплати дивідендів: деякі компанії купували валюту.

      У НБУ, зі свого боку, кажуть, що їм довелося продати 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів задля підтримки курсу гривні. Також у Нацбанку переконують, що загроз для знецінення гривні немає, і гривня продовжить зміцнюватись в 2020 році.

      Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

      Цікаво! Якби долар був по 27 гривень: у Нацбанку пояснили наслідки фіксованого курсу

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гривня Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Євро НБУ
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