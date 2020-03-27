09:30
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Курс валют на 27 березня: долар вже перевалив за 28, євро наближається до 31

      - Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 27 березня / unsplash.com

      На п'ятницю, 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська та європейська валюти продовжують рости, а гривня – обвалюватися.

      За ​даними національного регулятора, 27 березня американський долар подорожчав і тепер коштує 28 гривень 13 копійок. А це на 18 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

      До слова ООН назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом в Україні

      Євро також здорожчало у ціні. 27 березня одне євро коштує 30 гривень і 86 копійок. Зауважимо, що ще вчора, 26 березня, його вартість становила на цілих 60 копійок менше.

      Вартість валюти на міжбанку:

      • Долар США – 28, 19 – 28, 22 гривні;
      • Євро – 30, 94 – 30, 97 гривні;

      Чому курс валют коливається? Відчутний скачок відбувся у "чорний понеділок", коли різко обвалилися ціни на нафту марки Brent. Однак, стрімко національна валюта стала валитися із поширенням коронавірусу в Україні та загальнонаціональним карантином.

      Так, з початку березня долар здорожчав на понад 3 гривні. Від тоді були лише декілька днів, коли гривня не втрачала у ціні.

      Який курс гривні
      Як змінювався курс гривні щодо долара за роками / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта Гривня Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 "Мозковий центр" – найкраще антикризове рішення уряду
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 07:20 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Ярослав Голобородько
      26 березня , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      26 березня , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 07:03 Бізнес і криза в Україні: які існують пільги та можливості
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук