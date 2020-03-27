Курс валют на 27 березня: долар вже перевалив за 28, євро наближається до 31
На п'ятницю, 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська та європейська валюти продовжують рости, а гривня – обвалюватися.
За даними національного регулятора, 27 березня американський долар подорожчав і тепер коштує 28 гривень 13 копійок. А це на 18 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Євро також здорожчало у ціні. 27 березня одне євро коштує 30 гривень і 86 копійок. Зауважимо, що ще вчора, 26 березня, його вартість становила на цілих 60 копійок менше.
Вартість валюти на міжбанку:
- Долар США – 28, 19 – 28, 22 гривні;
- Євро – 30, 94 – 30, 97 гривні;
Чому курс валют коливається? Відчутний скачок відбувся у "чорний понеділок", коли різко обвалилися ціни на нафту марки Brent. Однак, стрімко національна валюта стала валитися із поширенням коронавірусу в Україні та загальнонаціональним карантином.
Так, з початку березня долар здорожчав на понад 3 гривні. Від тоді були лише декілька днів, коли гривня не втрачала у ціні.
Як змінювався курс гривні щодо долара за роками / Інфографіка 24 каналу