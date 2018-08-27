Курс валют на 27 серпня: євро суттєво здешевіло
На понеділок, 27 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, а саме 23 серпня, у понеділок американська валюта втратила в ціні 3 копійки. Так, вартість долара 27 серпня становить 27 гривень 85 копійок.
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Водночас євро значно більше здешевіло – аж на 14 копійок. Тож європейська валюта у понеділок коштує 32 гривні 25 копійок.
Джерело: 24 канал
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