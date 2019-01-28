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      Курс валют на 28 січня: долар та євро поповзли вгору

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      Курс валют НБУ на сьогодні 28.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 28 січня / GettyImages

      На понеділок, 28 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти трохи додали в ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" здорожчав у порівнянні з попереднім банківським днем, але не суттєво – на 3 копійки.

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      Тепер за долар треба викласти 27 гривень 81 копійку

      Європейська валюта пішла трохи далі – зміцнилась на 5 копійок. Її курс на 28 січня становить 31 гривню 56 копійок

      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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