Курс валют на 28 січня: долар та євро поповзли вгору

На понеділок, 28 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти трохи додали в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" здорожчав у порівнянні з попереднім банківським днем, але не суттєво – на 3 копійки.

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Тепер за долар треба викласти 27 гривень 81 копійку.

Європейська валюта пішла трохи далі – зміцнилась на 5 копійок. Її курс на 28 січня становить 31 гривню 56 копійок.