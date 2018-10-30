На вівторок, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта знову подешевшала, натомість європейська навпаки додала у ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 30 жовтня долар США знову впав у ціні.

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Так, американська валюта буде коштувати 28 гривень 20 копійок. Зауважимо, що це на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Щодо євро, то його ціна трохи зросла. Європейська валюта здорожчала на три копійки і коштуватиме 32 гривні і 9 копійок.