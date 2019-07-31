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      Курс валют на 31 липня: гривня вкотре відчутно зміцнилася

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 31 липня 2019
      Яким буде курс валют НБУ на 31 липня / Фото прес-служби НБУ // flickr

      На середу, 31 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти вкотре значно втратили у ціні щодо українських грошей.

      Згідно з даними державного регулятора та у порівнянні з попереднім банківським днем в останній день липня, 31 числа, гривня щодо долара зміцніє на 16 копійок, а от щодо євро – лише на 9 копійок.

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      У середу, 31 липня, за один "зелений" просять 25 гривень 9 копійок.

      Головна валюта Європейського Союзу коштуватиме 27 гривень 98 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Курси валют Євро Долар Валюта
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