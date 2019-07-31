Курс валют на 31 липня: гривня вкотре відчутно зміцнилася
На середу, 31 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти вкотре значно втратили у ціні щодо українських грошей.
Згідно з даними державного регулятора та у порівнянні з попереднім банківським днем в останній день липня, 31 числа, гривня щодо долара зміцніє на 16 копійок, а от щодо євро – лише на 9 копійок.
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У середу, 31 липня, за один "зелений" просять 25 гривень 9 копійок.
Головна валюта Європейського Союзу коштуватиме 27 гривень 98 копійок.
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