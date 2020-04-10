Курс валют на 10 квітня: долар і євро трохи подорожчали
На п'ятницю, 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська та європейська валюта дещо здорожчали у ціні.
За даними національного регулятора, у п'ятницю вартість одного долара становитиме 27 гривень 26 копійок. Це на 6 копійок більше, ніж попереднього банківського дня – 9 квітня.
Актуально В НБУ розповіли про роботу банків і ситуацію на валютному ринку: відео
Цікаво, що долар дорожчає вже другий день, вперше за останні 6 банківських днів – ще від четверга 2 квітня. Увесь попередній тиждень американська валюта дешевшала і втратила у ціні одразу 65 копійок, опустившись з 27,75 гривні до 27,1 гривні.
Водночас курс євро залишається майже незмінним. У п'ятницю європейська валюта коштуватиме 29 гривень 64 копійки.
Таким чином за останню добу вартість євро змінилася на 6 копійок у бік здорожчання.
Зверніть увагу! За останній тиждень європейська валюта подешевшала на 74 копійки – від 30 гривень 32 копійок. Тижневий мінімум євро був 7 квітня, коли той коштував 29 гривень 38 копійок.
Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, є загиблий і пораненісьогодні , 07:29
-
На Житомирщині разом з сухою травою спалили сільську раду: фотосьогодні , 08:25
-
Я не знаю, ніхто не знає, – Аваков про те, коли закінчиться карантинсьогодні , 03:28
-
У Канаді перша хвиля епідемії коронавірусу може завершитися влітку, – Трюдосьогодні , 07:56
-
З ДБР звільнили ексзаступників Труби і щонайменше 15 слідчих, – ЗМІсьогодні , 02:35
-
Гороскоп на 10 квітня для всіх знаків зодіакусьогодні , 05:05