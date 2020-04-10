08:31
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Курс валют на 10 квітня: долар і євро трохи подорожчали

      - Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 10 квітня / fakty.com.ua

      На п'ятницю, 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська та європейська валюта дещо здорожчали у ціні.

      За даними національного регулятора, у п'ятницю вартість одного долара становитиме 27 гривень 26 копійок. Це на 6 копійок більше, ніж попереднього банківського дня – 9 квітня.

      Актуально В НБУ розповіли про роботу банків і ситуацію на валютному ринку: відео

      Цікаво, що долар дорожчає вже другий день, вперше за останні 6 банківських днів – ще від четверга 2 квітня. Увесь попередній тиждень американська валюта дешевшала і втратила у ціні одразу 65 копійок, опустившись з 27,75 гривні до 27,1 гривні.

      Водночас курс євро залишається майже незмінним. У п'ятницю європейська валюта коштуватиме 29 гривень 64 копійки.

      Таким чином за останню добу вартість євро змінилася на 6 копійок у бік здорожчання.

      Зверніть увагу! За останній тиждень європейська валюта подешевшала на 74 копійки – від 30 гривень 32 копійок. Тижневий мінімум євро був 7 квітня, коли той коштував 29 гривень 38 копійок.

      курс валют гривня долар
      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта Долар Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      9 квітня , 22:05 Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського
      Олена Трибушна
      9 квітня , 22:00 Демократи та республіканці США об'єднались проти Китаю, – The Washington Post
      Блог Соцмережі