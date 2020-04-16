Курс валют на 16 квітня: ціна на долар зросла, на євро – впала

На четвер, 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. За долар потрібно викласти більше, а ціна європейської валюти впала.

За даними Національного банку, 16 квітня один долар коштуватиме 27 гривень 22 копійки. Це на 13 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

Щодо європейської валюти, то вона впала в ціні. За одне євро слід викласти 29 гривень 64 копійки. Це на 7 копійок менше, ніж було 15 квітня.

Зверніть увагу! Долар та євро почали різко набирати ціну 25 лютого. На ситуацію вплинуло поширення коронавірусу у світі. В Україні виникли проблеми з доставкою готівкої валюти. Крім того, вплив мала й відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією. Від початку квітня вартість валюти з коливаннями почала падати.

Вартість валюти на міжбанку:

15 квітня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар: у межах 26,26 – 27,29 гривні;

євро: у межах 29,63 – 29,66 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках долар у середньому купували за 27 гривень 30 копійок, а продавали – за 27 гривень 40 копійок.

Курс євро в обмінниках: 29 гривень 45 копійок – купівля, 29 гривень 60 копійок – продаж.

Важливо! Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Але не варто чекати долара по 30 гривень. Нацбанк ще має інструменти для стримування курсу. Усе залежатиме від подальших цін на нафту, ситуації з коронавірусом та фондовими ринками. Однак у випадку фінансової кризи можливий обвал гривні.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу