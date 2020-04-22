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      Курс валют на 22 квітня: долар мінімально подорожчав, ціна євро – впала

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      Яким буде курс валют від НБУ 22 квітня / 24 канал

      На середу, 22 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США подорожчала на одну копійку, європейська – продовжує дешевшати.

      За даними Національного банку, 22 квітня за один долар потрібно віддати 27 гривень 8 копійок. Це на 1 копійку більше, ніж було попереднього банківського дня.

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      Щодо європейської валюти, то вона продовжує падати в ціні. Одне євро коштує 29 гривень 36 копійок. Це на 6 копійок менше, ніж було 21 квітня.

      Зверніть увагу! Долар та євро почали різко набирати ціну 25 лютого. На ситуацію вплинула пандемія коронавірусу у світі. В Україні виникли проблеми з доставкою готівкої валюти. Крім того, вплив мала й відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією. Від початку квітня вартість валюти з коливаннями почала падати.

      Вартість валюти на міжбанку:

      21 квітня середні курси валют на міжбанку були такими:

      • долар: у межах 27,09 – 27,12 гривні;
      • євро: у межах 29,44 – 29,47 гривні.

      Вартість валюти в обмінниках:

      • в обмінниках 21 квітня долар у середньому купували за 27 гривень 32 копійки, а продавали за 27 гривень 39 копійок;
      • курс євро в обмінниках: 29 гривень 38 копійок купівля, 29 гривень 50 копійок – продаж.

      Важливо! Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати. Але не варто чекати долара по 30 гривень. Нацбанк ще має інструменти для стримування курсу. Усе залежатиме від подальших цін на нафту, ситуації з коронавірусом та фондовими ринками. Однак у випадку фінансової кризи можливий обвал гривні.


      Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
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