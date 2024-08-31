Умєров відповів, чи планується обмін Курської області на окуповані території України

Протягом останніх 4 тижнів у Курській області продовжується операція Збройних Сил. Міністр оборони України Рустем Умєров висловився щодо її мети.

Так, Київ не планує використовувати Курську область як "розмінну монету"

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Операція у Курській області

Рустем Умеров сказав, що Україна більше зосереджена на "можливостях", які їй надає Курська область, а не на утриманні російської території для обміну на окуповані землі.

Ми зосереджені на тому, щоб нарощувати наші можливості протистояти, відбивати росіян з тимчасово окупованих територій,

– сказав Умеров.

За інформацією головкома Олександра Сирського, за минулу добу українські сили просунулися до двох кілометрів вглиб Курської області, взявши під контроль 5 квадратних кілометрів.

Удари ATACMS по Росії

Окрім цього, Рустем Умєров підтвердив, що Україна представила США список цілей, по яких вони будуть використовувати ATACMS – у разі, якщо партнери дозволять удари по території Росії. За словами міністра, аеродроми, з яких здійснюються атаки на Україну, перебувають у зоні дії цих ракет.

Умеров сказав, що Україна домагається зняття обмежень ATACMS, щоб захистити українських цивільних осіб та інфраструктуру.