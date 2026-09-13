Якби Україна погодилася піти з цих земель, ми б мали угоду, – Кушнер про проблеми в переговорах

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив про підготовку основної частини угоди щодо завершення війни в Україні та пошук правильної формули для заморожування конфлікту. Під час форуму він наголосив, що головною перешкодою в переговорах залишаються територіальні вимоги Росії, на які не погоджується Київ.

Виступ американського дипломата відбувся у форматі відеозв'язку на щорічній зустрічі YES у Києві.

Що сказав Кушнер щодо переговорів?

Переговорник підкреслив, що Білий дім серйозно налаштований на досягнення результату та бачить зацікавленість у дипломатичному вирішенні з боку керівництва України та Росії.

"Знайте, що президент Трамп дуже серйозно ставиться до цього питання, як і ми з вами; президент Зеленський також рішуче налаштований, і, судячи з того, що ми бачили й чули, президент Путін теж зацікавлений у цьому. Головне – знайти правильну формулу, яка, сподіваюся, влаштує всіх і дозволить просунутися вперед", – висловився Кушнер.

Представник Вашингтона зазначив, що Кремль уже чітко окреслив межі територій, які прагне підпорядкувати. За його словами, ключове завдання посередників полягає у визначенні компромісу з урахуванням реальної ситуації на лінії фронту.

Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити,

– наголосив Джаред Кушнер.

Він також додав, що США прагнуть якомога швидше створити умови для припинення бойових дій та заморожування активної фази війни. Дипломат закликав учасників консультацій до терпіння та підкреслив складність геополітичного процесу.

Основна мета переговорів та оцінка позицій сторін

За словами переговорника, досягнення тривалого миру потребує значних дипломатичних зусиль, адже сторонам необхідно сформувати життєздатну рамкову угоду. Втім, прискорити процес заважає глибока розбіжність у поглядах на майбутній статус регіонів.

"Я завжди кажу: все здається неможливим, доки не стає реальністю. Маючи чималий досвід участі в складних геополітичних переговорах, я розумію, що, на жаль, не завжди можна розкривати всі карти. Проте ми твердо налаштовані шукати шлях уперед", – запевнив спецпосланець Білого дому.

Кушнер акцентував на тому, що припинення війни буде вигідним для цивільного населення та військовослужбовців. Американська сторона розраховує на подальший прогрес та відновлення консультацій у тристоронньому форматі за участю Києва, Вашингтона та Москви.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф здійснили дипломатичні візити до Москви та Києва для обговорення нових мирних ініціатив. Надалі переговорники планують повернутися до столиці України за наявності предметних підстав для розмови.