"Квартал 95" пожартував про Тампа, який без штанів грає на роялі: відео

У соціальних мережах опублікували відео з зйомок святкового випуску "95 кварталу". В одному з номерів коміки пожартували про президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

У номері Трамп телефонує Зеленському, щоб привітати його з Новим роком.

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Під час розмови американський президент скаржиться українському на власні погані справи через процедуру імпічменту і просить допомоги в Зеленського.

Пізніше Дональд Трамп намагається довести, що він "на одній хвилі" з Зеленським. Для цього він знімає штани і грає на роялі буцімто своїми геніталіями. При цьому американський президент награє різдвяний хіт "Jingle Bells".

Жарт про Трампа і рояль: дивіться відео

Звідки походить жарт про геніталії і рояль?Схожу роль виконував колишній актор "95 кварталу", а нині Президент України Володимир Зеленський разом з Юрієм Краповим. Цей номер став дуже популярним мемом у соціальних мережах.