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      "Квартал 95" пожартував про Тампа, який без штанів грає на роялі: відео

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      Трамп і Зеленський стали "жертвами" жартів "95 кварталу" / фото: ОПУ

      У соціальних мережах опублікували відео з зйомок святкового випуску "95 кварталу". В одному з номерів коміки пожартували про президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

      У номері Трамп телефонує Зеленському, щоб привітати його з Новим роком.

      До слова: Путін – Hublot: російська газета несвідомо потролила свого президента – фото

      Під час розмови американський президент скаржиться українському на власні погані справи через процедуру імпічменту і просить допомоги в Зеленського.

      Пізніше Дональд Трамп намагається довести, що він "на одній хвилі" з Зеленським. Для цього він знімає штани і грає на роялі буцімто своїми геніталіями. При цьому американський президент награє різдвяний хіт "Jingle Bells".

      Жарт про Трампа і рояль: дивіться відео

      Звідки походить жарт про геніталії і рояль?Схожу роль виконував колишній актор "95 кварталу", а нині Президент України Володимир Зеленський разом з Юрієм Краповим. Цей номер став дуже популярним мемом у соціальних мережах.

      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      40848
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Курйозні новини Дональд Трамп Квартал 95
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