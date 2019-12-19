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      "Квартал 95" пошутил о Тампе, который без штанов играет на рояле: видео

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      Трамп и Зеленский стали "жертвами" шуток "95 квартала" / фото: ОПУ

      В социальных сетях опубликовали видео со съемок праздничного выпуска "95 квартала". В одном из номеров комики пошутили о президентах Украины и США Владимире Зеленском и Дональде Трампе.

      В номере Трамп звонит Зеленскому, чтобы поздравить его с Новым годом.

      К слову: Путин – Hublot: российская газета неосознанно потроллила своего президента - фото

      Во время разговора американский президент жалуется украинскому на собственные плохие дела из-за  процедуры импичмента и просит помощи у Зеленского.

      Позже Дональд Трамп пытается доказать, что он "на одной волне" с Зеленским. Для этого он снимает штаны и играет на рояле будто своими гениталиями. При этом американский президент наигрывает рождественский хит "Jingle Bells".

      Шутка о Трампе и рояле: смотрите видео

      Откуда походит шутка о гениталиях и рояле?Похожую роль исполнял бывший актер "95 квартала", а ныне Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Юрием Краповым. Этот номер стал очень популярным мемом в социальных сетях.

      США готовят "адские санкции" против России: как это повлияет на Кремль
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Владимир Зеленский Квартал 95 Курьезные новости
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