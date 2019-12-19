"Квартал 95" пошутил о Тампе, который без штанов играет на рояле: видео
В социальных сетях опубликовали видео со съемок праздничного выпуска "95 квартала". В одном из номеров комики пошутили о президентах Украины и США Владимире Зеленском и Дональде Трампе.
В номере Трамп звонит Зеленскому, чтобы поздравить его с Новым годом.
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Во время разговора американский президент жалуется украинскому на собственные плохие дела из-за процедуры импичмента и просит помощи у Зеленского.
Позже Дональд Трамп пытается доказать, что он "на одной волне" с Зеленским. Для этого он снимает штаны и играет на рояле будто своими гениталиями. При этом американский президент наигрывает рождественский хит "Jingle Bells".
Шутка о Трампе и рояле: смотрите видео
Откуда походит шутка о гениталиях и рояле?Похожую роль исполнял бывший актер "95 квартала", а ныне Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Юрием Краповым. Этот номер стал очень популярным мемом в социальных сетях.