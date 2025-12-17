Слідча Нацполіції придбала квартиру за 100 тисяч доларів: дані не збігаються з декларацією

Старша слідча Нацполіції Одещини у 2020 році придбала елітну нерухомість в Києві на суму близько 100 тисяч доларів. Однак надходження таких коштів у своїй декларації за той рік вона не вказала.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на розслідування hromadske "Сімейне гніздо Дроздів".

Коли та за скільки Дрозд купила квартиру в елітному ЖК?

Згідно з даними розслідування, слідча Нацполіції Людмила Дрозд у 2020 році офіційно придбала квартиру площею 107,9 квадратних метрів та два паркомісця в київському житловому комплексі бізнес-класу "Солом'янський" вартістю близько 100 тисяч доларів США. Водночас у декларації Дрозд за той рік відсутні доходи, які б дозволили здійснити таку покупку.

Майнові права на квартиру поліцейська придбала ще у 2020 році, заплативши близько 2 мільйони гривень або понад 75 тисяч доларів, хоча ринкова вартість такого житла тоді була щонайменше вдвічі вищою. Ще понад 600 тисяч гривень або 24 тисячі доларів вона сплатила за два паркомісця.

Вже 1 вересня 2020 року Дрозд отримала довідку про повну оплату усієї суми – понад 2,6 мільйона гривень.

Журналісти з'ясували, що у декларації за 2020 рік ці кошти не відображені. Вони з'явились там лише у 2021 році, коли слідча зареєструвала право власності на нерухомість. Цікаво, що саме тоді її батько подарував їй 3 мільйони гривень, що формально "закрило" фінансову діру у відомостях.

Наразі відомо, що квартира у Києві оформлена на матір Людмили Дрозд – Олену Лисенко, якій слідча подарувала і житло, і паркомісця у 2024 році. Однак поліцейська зі своїм чоловіком Віталієм Дроздом, заступником керівника Першого слідчого відділу ДБР у Києві продовжують користуватись цією нерухомістю.

Чим займаються батьки Людмили Дрозд?

Журналісти з'ясували, що мати поліцейської працює директоркою дитячого садка в Кропивницькому. Також Лисенко володіє компанією "Джерело трейд", яка займається торгівлею зерном, тютюном, кормами для тварин, паливом, металами, деревиною тощо. А найбільший чистий дохід було зафіксовано у 2018 році – 100 000 гривень. Інша компанія – "Галеонстрой", яка виробляє шини — має анульоване свідоцтво ПДВ через мільйонні податкові борги. Вона належить Олені Лисенко наполовину. Керує підприємством її чоловік і батько Людмили Дрозд – Ігор Лисенко.

Крім того, з'ясувалось, що компанія батьків Дрозд закуповувала в інших фірм товари, яких фактично не існувало. Фірма ж декларувала від'ємні або мінімальні чисті прибутки, за винятком 2017 року, коли заробила "чистими" 500 тисяч гривень.

Попри скромні фінансові показники бізнесу родини Дрозд та значні податкові борги батько слідчої у 2021 – 2022 роках подарував донці 6 мільйонів гривень, а у 2024 році придбав собі автомобіль Volkswagen Touareg 2023 року випуску. Коментувати походження коштів він відмовився.

Мати Людмили Дрозд у 2024 році придбала Audi A4 2022 року випуску, однак автівкою наразі користується її донька. Загальна вартість цих двох авто – понад 100 000 доларів.

