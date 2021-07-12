У київській багатоповерхівці сталася пожежа: під час зарядки зайнявся електросамокат – відео

Вкрай популярний транспортний засіб загорівся в квартирі на вулиці Героїв Сталінграду у Києві. Інцидент стався, коли власник електросамоката заряджав прилад.

Рятувальники дізналися про пожежу в новобудові Оболонського району о 9:44 12 липня. Коли вони прибули на місце події, полум'я вже перекинулося на другий електросамокат та коридор житла.

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Власники ж оселі швидко зрозуміли, що загасити пожежу самостійно їм не вдасться.

Чоловіка госпіталізували з опіками

Пожежа сталася на 15 поверсі третього корпусу багатоповерхівки на вулиці Героїв Сталинграду, 6. Власник електросамоката поставив прилад на зарядку, після чого він загорівся.

Чоловік із дружиною зорієнтувалися та покинули приміщення після невдалих спроб побороти вогонь.

Полум'я швидко перекинулося на коридор квартири, а також на другий електросамокат.

Ліквідували пожежу рятувальники лише о 10:22.

Власник житла звернувся до медиків з опіками рук та обличчя. Медики вирішили госпіталізувати його до опікового центру.

Причини займання електросамоката з'ясовують поліцейські. Окрім самого власника оселі внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео пожежі у багатоповерхівці Києва через електросамокат: