У київській багатоповерхівці сталася пожежа: під час зарядки зайнявся електросамокат – відео
Джерело:ДСНС Києва
Вкрай популярний транспортний засіб загорівся в квартирі на вулиці Героїв Сталінграду у Києві. Інцидент стався, коли власник електросамоката заряджав прилад.
Рятувальники дізналися про пожежу в новобудові Оболонського району о 9:44 12 липня. Коли вони прибули на місце події, полум'я вже перекинулося на другий електросамокат та коридор житла.
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Власники ж оселі швидко зрозуміли, що загасити пожежу самостійно їм не вдасться.
Чоловіка госпіталізували з опіками
- Пожежа сталася на 15 поверсі третього корпусу багатоповерхівки на вулиці Героїв Сталинграду, 6. Власник електросамоката поставив прилад на зарядку, після чого він загорівся.
- Чоловік із дружиною зорієнтувалися та покинули приміщення після невдалих спроб побороти вогонь.
- Полум'я швидко перекинулося на коридор квартири, а також на другий електросамокат.
- Ліквідували пожежу рятувальники лише о 10:22.
Власник житла звернувся до медиків з опіками рук та обличчя. Медики вирішили госпіталізувати його до опікового центру.
Причини займання електросамоката з'ясовують поліцейські. Окрім самого власника оселі внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Дивіться відео пожежі у багатоповерхівці Києва через електросамокат: