Квест на місцевих виборах-2020: що не так із бюлетеннями і як не заплутитись?
Для тих, хто вважає, що вже зрозумів як будуть рахуватись голоси на виборах, є дуже неприємна новина. Ви знову нічого не розумієте.
На розгляді у Верховної ради вже лежить новий закон №4117 від 18.09.2020 "Проєкт Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства".
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Нагадую, що до виборів місяць та 3 дні. Якщо закон приймуть, то підрахунок буде по-новому, якщо ні, то по-старому (ну як по-старому, по тому закону, що прийняли у липні).
У чому ж основна новація закону?
"У виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради виборець, визначивши організацію партії, за яку він голосує, у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації політичної партії робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата може вписати порядковий номер кандидата у депутати, якого він підтримує.
- Якщо виборець у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата у депутати зробив позначку не по трафарету, але із якої можливо встановити дійсне волевиявлення виборця, вважається, що такий виборець підтримує кандидата, номер якого зазначено.
- Якщо виборець зробив запис (позначку) із зазначенням номера кандидата в депутати, якого підтримує, у квадраті з нанесеним трафаретом для зазначення номера кандидата, але не зробив позначку "плюс" (+) або іншу в порожньому квадраті для волевиявлення щодо організації партії, вважається, що такий виборець проголосував і за відповідну організацію партії.
- Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, але із якої неможливо встановити волевиявлення виборця за окремого кандидата в депутати у територіальному виборчому списку, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від цієї організації партії без надання підтримки окремому кандидату.
- Якщо виборець у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті для волевиявлення щодо організації партії вписав номер кандидата в депутати, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату.
- Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті для волевиявлення щодо організації партії вписав неіснуючий номер кандидата в депутати, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату.
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- Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати вписав неіснуючий порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку або зробив іншу позначку, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату."
Результати виборів стають все більш непередбачуваними та хаотчно-спонатнними.