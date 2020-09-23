Для тих, хто вважає, що вже зрозумів як будуть рахуватись голоси на виборах, є дуже неприємна новина. Ви знову нічого не розумієте.

На розгляді у Верховної ради вже лежить новий закон №4117 від 18.09.2020 "Проєкт Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства".

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Нагадую, що до виборів місяць та 3 дні. Якщо закон приймуть, то підрахунок буде по-новому, якщо ні, то по-старому (ну як по-старому, по тому закону, що прийняли у липні).

У чому ж основна новація закону?

"У виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради виборець, визначивши організацію партії, за яку він голосує, у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації політичної партії робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата може вписати порядковий номер кандидата у депутати, якого він підтримує.

Якщо виборець у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата у депутати зробив позначку не по трафарету, але із якої можливо встановити дійсне волевиявлення виборця, вважається, що такий виборець підтримує кандидата, номер якого зазначено.



Якщо виборець зробив запис (позначку) із зазначенням номера кандидата в депутати, якого підтримує, у квадраті з нанесеним трафаретом для зазначення номера кандидата, але не зробив позначку "плюс" (+) або іншу в порожньому квадраті для волевиявлення щодо організації партії, вважається, що такий виборець проголосував і за відповідну організацію партії.



Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, але із якої неможливо встановити волевиявлення виборця за окремого кандидата в депутати у територіальному виборчому списку, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від цієї організації партії без надання підтримки окремому кандидату.



у депутати від цієї організації партії без надання підтримки окремому кандидату. Якщо виборець у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті для волевиявлення щодо організації партії вписав номер кандидата в депутати, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату.

Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у квадраті для волевиявлення щодо організації партії вписав неіснуючий номер кандидата в депутати, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату.

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Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати вписав неіснуючий порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку або зробив іншу позначку, вважається, що такий виборець підтримує весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату."

Результати виборів стають все більш непередбачуваними та хаотчно-спонатнними.