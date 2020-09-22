Покоління Z вважає моє покоління хворим. Психологічно. І тому неспроможним змінити країну.

Вчора розмовляв зі знайомою з Сан-Франциско. Вона розповіла про тінейджерку з Нікополя, яка приїхала вчитись в престижну школу у них в місті.

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Чому українці такі нещасні?

Дитина каже, що не розуміє чому дорослі в Україні такі… незграбні. Незадоволені політиками, дуже багато витрачають часу і енергії на те, щоб слідкувати за політичним життям. Переймаються і сердяться. При цьому не мають жодного плану як змінити своє життя. Її це дивує.

Вона вважає це дуже непродуктивним. Витрачати енергію і час на те, що ти не можеш змінити, набиратись негативу, і при цьому нічого не думати про своє життя, не мати ніякого розуміння чи бажання планувати зміни для себе особисто. Їй це виглядає дуже нераціональним. Вона хоче поїздити по світу і зрозуміти, чому в нашій культурі так, а в інших – по-іншому. Чому одні культури більш успішні, ніж інші?

Ми можемо це змінити

З науки про розвиток та освіту людини відомо, що змінити ставлення та персональні риси людини дуже складно. Що є ефективні, а є деструктивні персональні риси та культурне ставлення до світу та середовища. І що негативне ставлення не дозволяє людині розвиватись.

Але також відомо, що зміни в культурі, поведінці та рисах людини можливі. Поступові, повільні, за умови роботи над собою. Але такі зміни відбуваються більш успішно, коли людина розуміє в чому проблема і що вона хоче змінити.

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Так думаю і в цілому суспільстві. Нам потрібно визнати правду і поставити собі діагноз.

Наше негативне ставлення до політики, злість на політичний процес, недовіра до держави і постійні пошуки зради, засліплюють нас на колективному і особистому рівні. Відволікають нас. Роблять нас менш щасливими. Деморалізують нас. Забирають у нас час від саморозвитку та побудові свого життя. Не дають нам можливості побачити сценарії створення чогось кращого, сценарії просування вперед.

Негатив руйнує нас. Змушує нас програвати в житті.

Нове покоління це бачить і їм ми не подобаємось. Настав час змінюватись.