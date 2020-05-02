Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?

Вперше в історії людства ми зіткнулись з ситуацією карантину по всьому світу. Ми всі опинились в умовах шаленого стресу, з яким ще нікому й ніколи не доводилось стикатись.

На Prometheus стартує безкоштовний онлайн-курс "5 кроків до ментального здоров'я під час пандемії" дитячого і сімейного психолога, президента Асоціації дитячих аналітичних психологів неймовірної Катерина Гольцберг.

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Вперше в історії людства ми зіткнулись з ситуацією карантину по всьому світу. Ми всі опинились в умовах шаленого стресу, з яким ще нікому й ніколи не доводилось стикатись. Ми не завжди розуміємо, що відбувається з нами, та не розуміємо, що відбувається з іншими. Ми відчуваємо то страх, то захоплення, то спокійну безтурботність, то неймовірний жах, а іноді нам просто все одно. Ми не розуміємо, чому одна реакція змінюється на іншу та що з цим робити.

В межах цього курсу ми поговоримо про тривожність, про депресію та про стадії прийняття неминучих ситуацій у нашому житті.