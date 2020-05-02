12:00
2 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?

      -
      Залишайтесь здоровими фізично та ментально
      Залишайтесь здоровими фізично та ментально / Unsplash

      Вперше в історії людства ми зіткнулись з ситуацією карантину по всьому світу. Ми всі опинились в умовах шаленого стресу, з яким ще нікому й ніколи не доводилось стикатись.

      На Prometheus стартує безкоштовний онлайн-курс "5 кроків до ментального здоров'я під час пандемії" дитячого і сімейного психолога, президента Асоціації дитячих аналітичних психологів неймовірної Катерина Гольцберг.

      Читайте також: Як припинити боятися майбутнього після коронавірусу

      Вперше в історії людства ми зіткнулись з ситуацією карантину по всьому світу. Ми всі опинились в умовах шаленого стресу, з яким ще нікому й ніколи не доводилось стикатись. Ми не завжди розуміємо, що відбувається з нами, та не розуміємо, що відбувається з іншими. Ми відчуваємо то страх, то захоплення, то спокійну безтурботність, то неймовірний жах, а іноді нам просто все одно. Ми не розуміємо, чому одна реакція змінюється на іншу та що з цим робити.

      В межах цього курсу ми поговоримо про тривожність, про депресію та про стадії прийняття неминучих ситуацій у нашому житті.

      Цей курс:

      – допоможе вам розібратись та зрозуміти власний психологічний стан;
      – пояснить, чим викликані ваші реакції;
      – надасть прості та зрозумілі поради й лайфхаки для підтримки самих себе та розповість, як підтримати рідних;
      – висвітлить, як зробити побут в умовах самоізоляції зручним та вийти з карантину міцною родиною;
      – допоможе визначити правила поведінки з близькими та разом розбиратися, як домовитись з дітьми, що важливо, а на що можна поки не звертати увагу;
      – допоможе навчитись бути гнучкими у наших рішеннях, стосунках та плануванні в умовах економічної кризи.

      Із задоволенням подивився сам і усіляко рекомендую вам і вашим близьким!

      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Психологія Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Публікації Психологія сім'ї Депресія Стрес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Чому "завис" другий етап медичної реформи?
      1 травня , 22:00 Чому "завис" другий етап медичної реформи?
      Павло Ковтонюк
      Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      1 травня , 19:30 Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      Ірина Шиба