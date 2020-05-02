Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?
Вперше в історії людства ми зіткнулись з ситуацією карантину по всьому світу. Ми всі опинились в умовах шаленого стресу, з яким ще нікому й ніколи не доводилось стикатись.
На Prometheus стартує безкоштовний онлайн-курс "5 кроків до ментального здоров'я під час пандемії" дитячого і сімейного психолога, президента Асоціації дитячих аналітичних психологів неймовірної Катерина Гольцберг.
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Вперше в історії людства ми зіткнулись з ситуацією карантину по всьому світу. Ми всі опинились в умовах шаленого стресу, з яким ще нікому й ніколи не доводилось стикатись. Ми не завжди розуміємо, що відбувається з нами, та не розуміємо, що відбувається з іншими. Ми відчуваємо то страх, то захоплення, то спокійну безтурботність, то неймовірний жах, а іноді нам просто все одно. Ми не розуміємо, чому одна реакція змінюється на іншу та що з цим робити.
В межах цього курсу ми поговоримо про тривожність, про депресію та про стадії прийняття неминучих ситуацій у нашому житті.
Цей курс:
– допоможе вам розібратись та зрозуміти власний психологічний стан;
– пояснить, чим викликані ваші реакції;
– надасть прості та зрозумілі поради й лайфхаки для підтримки самих себе та розповість, як підтримати рідних;
– висвітлить, як зробити побут в умовах самоізоляції зручним та вийти з карантину міцною родиною;
– допоможе визначити правила поведінки з близькими та разом розбиратися, як домовитись з дітьми, що важливо, а на що можна поки не звертати увагу;
– допоможе навчитись бути гнучкими у наших рішеннях, стосунках та плануванні в умовах економічної кризи.
Із задоволенням подивився сам і усіляко рекомендую вам і вашим близьким!