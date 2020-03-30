Як припинити боятися майбутнього після коронавірусу

Нічого поганого не сталося – ви здорові, у вас є їжа, допомога завжди поруч.

Скотт Берінато в статті для HBR влучно сформулював відчуття, яке багато хто з нас відчуває в ці тижні – відчуття скорботи. Скорботи за світом, що змінився. Ми знаємо, що пандемія пройде, але також розуміємо, що світ вже ніколи не буде в точності таким, як він був до цього. Скорбота за втраченим відчуттям нормальності, безпеки і особистого контакту з іншими людьми. Скорбота за планами, які були відстрочені на невизначений час без жодної нашої вини. Все це тисне на нас і ми колективно горюємо.

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Також ми відчуваємо завчасну скорботу. Насувається буря і ми не готові до неї. Давня частина нашого мозку, яка відповідає за страх, знає, що відбувається щось погане, але ми не можемо побачити це на власні очі. І теж саме більше чи менше відчуває все людство. Якщо раніше втрату відчуття безпеки переживали окремі групи людей чи навіть цілі країни, вперше для нині живих відчуття безпеки одночасно втратили всі люди на Землі.