Якщо значний відсоток громадян живе у викривленій реальності, це погано для всіх нас.

В полоні конспірології

Українці опинилися в полоні теорій змови. Згідно опитування КМІС, 37% вірять в те, що коронавірус був навмисне поширений у світі для скорочення чисельності населення або заподіяння шкоди окремим країнам. 61% впевнені, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Прикро, що соціологи не запитали про чипізацію і соросят – впевнений, знайшовся б вагомий відсоток людей, які вірять і в це.

Зверніть увагу! На лікарів немає грошей: в якій державі ми живемо?

Звичайно, над цим можна сміятися. Що кожен третій настільки не володіє критичним мисленням, що вважає можливою змову планетарного масштабу, в той час, коли він з сусідами не може домовитися організувати у себе в будинку ОСББ. Що так прогулював уроки біології, що вірить в можливість контролювати пандемію вірусу, а сам не може проконтролювати, щоб у нього домашні рослини не чахнули. Що майже дві третини опитаних настільки не розуміються в економіці, що в розпал економічної кризи пропонують відмовитися від дешевих кредитів і реформ, що прив'язані до них.