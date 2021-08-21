Место вокруг инсталляции советских квартир огородили. Также поставили для охраны полицию.

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Инсталляцию советских квартир установили на Майдане

Скандальную советскую инсталляцию 21 августа установили с боковой стороны на Майдане Независимости. Однако не выглядит, что концепцию меняли. Однако теперь ее огородили и поставили полицию.

Инсталляцию советских квартир перенесли на Майдан Независимости / Фото 24 канала

Предварительно на Аллее Небесной Сотни 17 августа люди начали сами забирать инсталляцию. Тогда даже возникла потасовка, потому что активисты начали фактически сносить эти объекты. Полиция тогда жестко задержала людей.

Инсталляцию советских квартир установили на Майдане Независимости: смотрите видео

Что говорили организаторы

Организаторы мероприятия 19 августа рассказывали, что инсталляция должна была быть частью постановки об истории Украины. Идеей был "пролет" сквозь всю историю Украины со времен Киевской Руси до наших дней.

Объясняли также, что реконструкция событий Революции Достоинства должна была стать ключевым моментом съемок. С помощью "субъективной камеры" они хотели "перевести взгляд зрителей от инсталляции к мемориалу погибшим".

В Офисе Президента сразу после скандала 17 августа заверили, что декорации на Аллее установили временно и их перенесут в другое место, а также обещали пересмотреть творческую концепцию.

Коротко о скандале вокруг советской инсталляции