О судьбе любимца рассказали журналисты ТСН, которые расспросили местных жителей.

Что известно о котике Малыше?

Знакомые Александра Григорьевича вспоминают, что мужчина имел особую любовь к животным. Он во дворе ухаживал за котами, подкармливал их и не оставлял в беде. Одним из его любимцев был котик, по имени Малыш.

Юлия Зализнюк, которая знала погибшего, рассказала историю, как мужчина взял Малыша к себе.

Когда-то, как он, этот котик, еще был маленьким, за ним побежали собаки. Он залез очень высоко на дерево и не мог спуститься. Это было недалеко от дома. Мы выезжали своей спецтехникой, снимали этого котика. И Александру было его очень жалко. И он решил, что этот котик, он останется у него жить,

– рассказала женщина.

Так этот котик и остался жить у мужчины. Вместе с любимцем дворник приходил в ЖЭК.

Один из вопросов, который после теракта волновал многих украинцев – что же теперь с котиком. Журналисты подошли к дому, рядом с которым погиб Александр, и увидели котика.

Малыш сидел неподалеку, осторожный, настороженный, будто ждет. Держится в стороне у людей, движется осторожно, как будто до сих пор не понимает, что произошло.

Вдруг рядом появляется девушка, которая уже несколько дней приходит именно к нему. Ее зовут Виктория, она была соседкой Александра Григорьевича.

"Жаль. Хочу забрать его, покупать, покормить", – сказала Виктория.

В то же время она рассказала, что уже есть человек, который хочет приютить пушистого и подарить ему новый дом.

Жители двора говорят, что Малыш не останется сам, за ним будут ухаживать. Потому что хорошо помнят, кем был его хозяин.

Люди, которые знали Александра Григорьевича, до сих пор не могут оправиться от потери, но говорят о нем с теплом.

