Про долю улюбленця розповіли журналісти ТСН, які розпитали місцевих жителів.

Що відомо про котика Малюка?

Знайомі Олександра Григоровича пригадують, що чоловік мав особливу любов до тварин. Він у дворі доглядав за котами, підгодовував їх і не залишав у біді. Одним із його улюбленців був котик, на ім'я Малюк.

Юлія Залізнюк, яка знала загиблого, розповіла історію, як чоловік взяв Малюка до себе.

Колись, як він, цей котик, іще був маленьким, за ним побігли собаки. Він заліз дуже високо на дерево і не міг спуститися. Це було недалеко від будинку. Ми виїжджали своєю спецтехнікою, знімали цього котика. І Олександру було його дуже шкода. І він вирішив, що цей котик, він залишиться у нього жити,

– розповіла жінка.

Так цей котик і залишився жити у чоловіка. Разом з улюбленцем двірник приходив до ЖЕКу.

Одне з питань, яке після теракту хвилювало багатьох українців – що ж тепер із котиком. Журналісти підійшли до будинку, поруч із яким загинув Олександр, і побачили котика.

Малюк сидів неподалік, обережний, насторожений, ніби чекає. Тримається осторонь у людей, рухається обережно, наче досі не розуміє, що сталося.

Раптом поруч з'являється дівчина, яка вже кілька днів приходить саме до нього. Її звати Вікторія, вона була сусідкою Олександра Григоровича.

"Шкода. Хочу забрати його, покупати, погодувати", – сказала Вікторія.

Водночас вона розповіла, що вже є людина, яка хоче прихистити пухнастого й подарувати йому новий дім.

Жителі двору кажуть, що Малюк не залишиться сам, за ним доглядатимуть. Бо добре пам'ятають, ким був його господар.

Люди, які знали Олександра Григоровича, досі не можуть оговтатися від втрати, але говорять про нього з теплом.

