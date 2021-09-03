Главные новости Киева за неделю 30 августа – 3 сентября:

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Непогода и сорванное обучение

Вечером 30 августа в Киеве началась серьезная гроза. Сопровождал ее мощный ветер, который валил деревья. Чтобы избежать попадания воды на пути и в вестибюль, пришлось ограничивать работу станции метро "Героев Днепра".

Наиболее серьезное подтопление произошло на Борщаговской улице. Там полностью затопило трамвайные пути и дорогу.

На нескольких улицах на проезжую часть и припаркованные машины падали деревья. Впрочем, к счастью, никто не пострадал.

На Виноградаре возле кафе "Хутор Виноградарный" дерево упало из-за попадания молнии. При этом оно оборвало линию электропередач, что привело к пожару. Яркие вспышки на мгновение осветили район, после чего раздался взрыв. Впоследствии пожар потух сам собой.

Смотрите видео пожара из-за попадания молнии в Киеве на Виноградаре:

Непогода также повлияла на начало образовательного процесса в школах. В результате мощного ветра пострадали здания 7 учебных заведений. Коммунальщики успели починить 6 из них, однако в 179 гимназии в Голосеевском районе ветер сорвал временную крышу надстройки. Из-за этого помещение затопило. Так, с 1 сентября эта школа начала работать только для малышей. Учеников 5 – 11 классов перевели на дистанционное обучение.

Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию исторических зданий

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31 августа депутаты Киевсовета проголосовали за запрет разрушения и реконструкции домов XIX – XX веков. В перечень защищенных от застройщиков зданий попали 119 объектов культурного наследия. В Министерстве культуры и информационной политики сразу же заявили, что не согласны с формулировками в принятом документе.

Впрочем, представители местной власти в очередной раз отметили, что в Минкульте за 3 года внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины всего 73 объекта из 1 542 поданных.

Падение грузовика в фонтан на Арсенальной

1 сентября в Киеве после реконструкции открыли Арсенальную площадь, на которой появился новый фонтан. Впрочем, уже на следующий день водитель грузовика, который вез воду в расположенные поблизости заведения, все разрушил. Мужчина решил поехать по пешеходной зоне и приблизиться к ресторанам как можно ближе.

Во время движения грузовик заехал в фонтан.

Смотрите видео с места аварии с участием грузовика на Арсенальной площади:

Через несколько часов после этого место инцидента закрыли баннером. Впоследствии машину убрали с помощью спецтехники.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, фонтан восстановят до конца недели. Однако водитель должен компенсировать городу убытки.

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Мураев на Доме профсоюзов

Утром 3 сентября на стене Дома профсоюзов со стороны Крещатика повесили огромную рекламу канала "Наш" и пророссийского политика Евгения Мураева. Это сразу привело к скандалу, поскольку активисты мириться с физиономией антиукраинского деятеля в центре Киева не собирались.

Через несколько часов рекламу сняли. Связано это было именно с позицией патриотов. Впрочем, руководитель Киевского горсовета профсоюзов Валерий Мельник рассказал другую версию событий. По его словам, баннер вывесили по ошибке, а вместо него должна была появиться социальная реклама.

При этом во время разговоров с активистами на месте происшествия, адвокат рекламной компании говорила о наличии разрешительных документов на размещение баннера с Мураевым на Доме профсоюзов.