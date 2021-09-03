Найголовніші новини Києва за тиждень 30 серпня – 3 вересня:

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Негода та зірване навчання

Ввечері 30 серпня у Києві почалася серйозна гроза. Супроводжував її потужний вітер, який валив дерева. Щоб уникнути потрапляння води на колії та вестибюль, довелося обмежувати роботу станції метро "Героїв Дніпра".

Найбільш серйозне підтоплення сталося на Борщагівській вулиці. Там вщент затопило трамвайні колії та дорогу.

На кількох вулицях на проїзну частину та припарковані машини падали дерева. Втім, на щастя, ніхто не постраждав.

На Виноградарі біля кафе "Хутір Виноградарний" дерево впало через влучання блискавки. При цьому воно обірвало лінію електропередач, що призвело до пожежі. Яскраві спалахи на мить освітили район, після чого пролунав вибух. Згодом пожежа згасла сама собою.

Дивіться відео пожежі через потрапляння блискавки у Києві на Виноградарі:

Негода також вплинула на початок освітнього процесу у школах. Внаслідок потужного вітру постраждали будівлі 7 навчальних закладів. Комунальники встигли полагодити 6 з них, однак у 179 гімназії в Голосіївському районі вітер зірвав тимчасовий дах надбудови. Через це приміщення затопило. То ж, з 1 вересня ця школа почала працювати лише для малюків. Учні 5 – 11 класів перевели на дистанційне навчання.

Київрада ввела мораторій на реконструкцію історичних будівель

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31 серпня депутати Київради проголосували за заборону руйнування та реконструкції будинків XIX – XX століть. До переліку захищених від забудовників будівель потрапили 119 об'єктів культурної спадщини. У міністерстві культури та інформаційної політики одразу ж заявили, що не згодні з формулюваннями в прийнятому документі.

Втім, представники місцевої влади вкотре наголосили на тому, що у мінкульті за 3 роки внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України лише 73 об'єкти з 1542 пам'яток.

Падіння вантажівки у фонтан на Арсенальній

1 вересня у Києві після реконструкції відкрили Арсенальну площу, на якій з'явився новий фонтан. Втім, вже наступного дня водій вантажівки, який віз воду до розташованих поблизу закладів, все зруйнував. Чоловік вирішив поїхати пішохідною зоною та наблизитися до ресторанів якомога ближче.

Під час руху вантажівка заїхала у фонтан.

Дивіться відео з місця аварії та участю вантажівки на Арсенальній площі:

За кілька годин після цього місце інциденту закрили банером. Згодом машину прибрали за допомогою спецтехніки.

За словами мера столиці Віталія Кличка, фонтан відновлять до кінця тижня. Однак водій має компенсувати місту збитки.

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Мураєв на Будинку профспілок

Зранку 3 вересня на стіні Будинку профспілок з боку Хрещатика повісили величезну рекламу каналу "Наш" та проросійського політика Євгенія Мураєва. Це одразу призвело до скандалу, оскільки активісти миритися з фізіономією антиукраїнського діяча у центрі Києва не збиралися.

За кілька годин рекламу зняли. Пов'язано це було саме з позицією патріотів. Втім, керівник Київської міськради профспілок Валерій Мельник розповів іншу версію подій. За його словами, банер вивісили помилково, а замість нього мала з'явитися соціальна реклама.

При цьому під час розмов з активістами на місці події, адвокатка рекламної компанії казала про наявність дозвільних документів на розміщення банера з Мураєвим на Будинку профспілок.