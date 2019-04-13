#Kyivnotkiev: вже 26 аеропортів світу почали правильно писати назви українських міст
Kyiv – замість Kiev, Lviv – замість Lvov. Коректні назви українських міст почали використовувати вже 26 аеропортів світу, долучився і міжнародний аеропорт "Бергамо" у Мілані.
Це, до слова, одне з найбільших летовищ в Італії, яке щороку обслуговує приблизно 12 мільйонів подорожуючих.
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Першими правильно писати назви українських міст почали у Польщі, згодом – у Британії. Нещодавно до них приєдналися і аеропорти країн Балтії, а також Туреччини, Угорщини та Грузії. Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.
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