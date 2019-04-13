16:35
13 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подарунок від Рогозіна. В Кадирова гроші від Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:30, 12 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі
      Вєсті.UA
      21:15, 12 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      #Kyivnotkiev: вже 26 аеропортів світу почали правильно писати назви українських міст

      203 Читать новость на русском
      #Kyivnotkiev
      #Kyivnotkiev / facebook.com

      Kyiv – замість Kiev, Lviv – замість Lvov. Коректні назви українських міст почали використовувати вже 26 аеропортів світу, долучився і міжнародний аеропорт "Бергамо" у Мілані.

      Це, до слова, одне з найбільших летовищ в Італії, яке щороку обслуговує приблизно 12 мільйонів подорожуючих.

      Читайте також: Ще один лоукостер з'єднає Туреччину та Україну

      Першими правильно писати назви українських міст почали у Польщі, згодом – у Британії. Нещодавно до них приєдналися і аеропорти країн Балтії, а також Туреччини, Угорщини та Грузії. Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.

       

       

      Ілон Маск також тепер знає про правильну транслітерацію назв українських міст
      blog_ava
      Це кошмар НАТО, – німецьке видання про російський ракетний комплекс
      сьогодні
      2546
      Теги: Подорожі авіація МЗС України Новини Києва Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      сьогодні , 16:00 Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      Віталій Дейнега 138
      Українці проклинатимуть будь-якого президента
      сьогодні , 15:00 Українці проклинатимуть будь-якого президента
      Артем Овдієнко 704
      Україна і Росія: хто з ким і про що домовляється
      сьогодні , 12:01 Україна і Росія: хто з ким і про що домовляється
      Олексій Чибісов 3015
      Купити квартиру до виборів: що з ринком нерухомості перед другим туром
      сьогодні , 10:32 Купити квартиру до виборів: що з ринком нерухомості перед другим туром
      1337
      Прорив Порошенка на "плюси" – це великий мінус
      сьогодні , 08:59 Прорив Порошенка на "плюси" – це великий мінус
      Артем Овдієнко 4473
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук